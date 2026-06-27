Вратарь сборной Кабо-Верде пообещал сделать все возможное, чтобы Месси не забил ему

Возинья: отдам все, что есть, чтобы Месси не забил мне гол

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья заявил, что готов отдать все силы, чтобы не пропустить гол от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает Goal Verse.

«Это величайший футболист всех времен. Каждая команда впадает в панику, играя против него. Делить поле с Месси — это мечта. Я знаю, что остановить его почти невозможно, но я отдам все, чтобы он не забил мне гол», — заявил Возинья.

В третьем туре группового этапа команда из Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Кабо-Верде выступала в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая. Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Ранее тренер сборной Кабо‑Верде назвал прекрасным выход команды в 1/16 финала.