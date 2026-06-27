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Испания установила рекорд по длительности беспроигрышной серии в официальных матчах

Испания установила рекорд по беспроигрышной серии в официальных матчах
Claudia Greco/Reuters

Сборная Испании по футболу установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах — 34 игры.

Предыдущее достижение принадлежало Бразилии, которая с 1993 по 1998 год не уступала в 33 встречах. Последний раз испанцы проигрывали 28 марта 2023 года, когда уступили Шотландии со счетом 0:2 в отборе на Евро-2024. С того момента команда одержала 27 побед и 7 раз сыграла вничью.

Серия длится больше трех лет. За это время испанская сборная выиграла чемпионат Европы 2024 года и уверенно прошла групповой этап текущего мундиаля.

Сборная Испании одержала победу над Уругваем в матче третьего тура в группе Н на чемпионате мира со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Алекс Баэна в конце первого тайма.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее определились 22 участника плей-офф ЧМ-2026.

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