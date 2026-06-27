«Это огромная радость»: тренер Кабо-Верде о матче ЧМ против «Аргентины» с Месси

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубиста прокомментировал выход своей команды на Аргентину в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

«Это большая честь для нас. Мы будем играть ответственно, зная, что у Аргентины есть Лео. Конечно, для всех жителей Кабо‑Верде это источник радости. Возможность сыграть против Аргентины и Месси в плей‑офф — это прекрасно», — сказал специалист.

В третьем туре группового этапа команда из Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Кабо-Верде выступала в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая. Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка.

Ранее главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира.