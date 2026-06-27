Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Спорт

«Это огромная радость»: тренер Кабо-Верде о матче ЧМ против «Аргентины» с Месси

Тренер сборной Кабо‑Верде назвал прекрасным выход команды в 1/16 финала
REUTERS/Marco Bello

Главный тренер сборной Кабо-Верде Бубиста прокомментировал выход своей команды на Аргентину в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

«Это большая честь для нас. Мы будем играть ответственно, зная, что у Аргентины есть Лео. Конечно, для всех жителей Кабо‑Верде это источник радости. Возможность сыграть против Аргентины и Месси в плей‑офф — это прекрасно», — сказал специалист.

В третьем туре группового этапа команда из Кабо-Верде сыграла вничью с Саудовской Аравией. Встреча, которая состоялась на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в американском Хьюстоне, завершилась с результатом 0:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Кабо-Верде выступала в группе H вместе с национальными сборными Испании и Уругвая. Этот ничейный результат при проигрыше уругвайской команды в параллельном матче позволил сборной Кабо-Верде занять второе место в этом квартете и выйти в плей-офф чемпионата мира напрямую, имея в активе три очка.

Ранее главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!