Главу ФИФА заметили одновременно на двух матчах чемпионата мира

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попал в объективы телекамер одновременно на двух матчах чемпионата мира, которые проходили в разных городах и стартовали в одно и то же время. Об этом пишет Гараев Руслан в соцсети X.

В Ист-Ратерфорде транслировался матч между Эквадором и Германией, а в Филадельфии в тот же час началась игра Кюрасао и Кот-д'Ивуара. Расстояние между стадионами превышает 150 километров. Однако в прямом эфире Инфантино появился уже на второй минуте первой встречи, а примерно на 12-й минуте его показали и на другой арене.

Во время трансляций крупных турниров часто используются заранее записанные планы с участием VIP‑гостей. Такие кадры могут быть сняты до начала игры, а затем выведены в эфир во время пауз, чтобы продемонстрировать их присутствие.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Сборная России не участвует в турнире из-за санкций со стороны ФИФА. Инфантино, комментируя недавние успехи Лионеля Месси на мундиале, назвал его талант вневременным, а сам турнир продолжает собирать рекордные аудитории у экранов. Однако инцидент с «двойным появлением» президента ФИФА стал ещё одним поводом для обсуждения технических нюансов телетрансляций. Организаторы пока не комментировали эту ситуацию. Болельщики же продолжают делиться скриншотами и шутить по этому поводу в соцсетях.

Ранее определились 22 участника плей-офф ЧМ-2026.