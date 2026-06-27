Определились 22 участника плей-офф ЧМ-2026

Определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу.

В 1/16 финала вышли 22 сборные, которые являются победителями и обладателями вторых мест из всех двенадцати групп, а также четыре лучшие команды, финишировавшие на третьих позициях.

В их числе Германия, Аргентина, Франция, Испания, Бразилия, Англия, Бельгия, Нидерланды, США, Канада, а также Парагвай, ЮАР, Босния и Герцеговина, Швеция, Марокко, Япония, Египет, Кабо-Верде, Норвегия, Кот-д'Ивуар, Мексика и Хорватия.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стали известны результаты 16-го игрового дня.