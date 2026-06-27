Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Умер Сергей Иванов
Спорт

Египет сыграл вничью с Ираном и вышел в плей-офф ЧМ-2026 со второго места

Египет вышел в плей-офф мундиаля со второго места в группе G
Agustin Marcarian/Reuters

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче заключительного тура группы G на чемпионате мира по футболу — 2026. Махмуд Сабер после мощного начала от египетской сборной вывел ее вперед уже на пятой минуте, но вскоре Мехди Тареми заработал пенальти. Однако реализовать его капитан иранской сборной не смог, пробив в тот угол, куда прыгнул Мустафа Шобейр. Тем не менее через две минуты Рамин Резаян с острого угла поразил ворота египтян, восстановив равновесие — 1:1. Этот счет так и продержался до финального свистка.

Несмотря на преимущество Египта по игре, Иран в концовке добавленного времени забил мяч, который после просмотра VAR был отменен из-за офсайда. Даже после этого у иранцев было еще два момента.

Египет, как и Бельгия, набрал пять очков, но утратил первое место, так как европейцы обыграли Новую Зеландию со счетом 4:1 и опередили североафриканцев по разности забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала чемпионата мира Египет встретится с Австралией.

Иран с тремя очками после трех ничьих финишировал в группе третьим и имеет шанс пробиться в плей-офф в числе восьми лучших третьих команд групп, но решится его судьба в самом конце группового этапа.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Уведомления ВКонтакте пропали на iPhone. Узнаем, как вернуть пуши, за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!