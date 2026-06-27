Египет сыграл вничью с Ираном и вышел в плей-офф ЧМ-2026 со второго места

Сборные Египта и Ирана сыграли вничью в матче заключительного тура группы G на чемпионате мира по футболу — 2026. Махмуд Сабер после мощного начала от египетской сборной вывел ее вперед уже на пятой минуте, но вскоре Мехди Тареми заработал пенальти. Однако реализовать его капитан иранской сборной не смог, пробив в тот угол, куда прыгнул Мустафа Шобейр. Тем не менее через две минуты Рамин Резаян с острого угла поразил ворота египтян, восстановив равновесие — 1:1. Этот счет так и продержался до финального свистка.

Несмотря на преимущество Египта по игре, Иран в концовке добавленного времени забил мяч, который после просмотра VAR был отменен из-за офсайда. Даже после этого у иранцев было еще два момента.

Египет, как и Бельгия, набрал пять очков, но утратил первое место, так как европейцы обыграли Новую Зеландию со счетом 4:1 и опередили североафриканцев по разности забитых и пропущенных мячей. В 1/16 финала чемпионата мира Египет встретится с Австралией.

Иран с тремя очками после трех ничьих финишировал в группе третьим и имеет шанс пробиться в плей-офф в числе восьми лучших третьих команд групп, но решится его судьба в самом конце группового этапа.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.