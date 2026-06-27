Бельгия разгромила Новую Зеландию и вышла с первого места в группе в плей-офф ЧМ

Сборная Бельгии разгромила национальную команду Новой Зеландии в третьем матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 5:1. Первый гол в этой встрече оформил Леандро Троссард на 28-й минуте, следом он забил второй мяч на 50-й минуте. На 66-й минуте отличился Кевин Де Брейне. Элайджа Джаст оформил единственный гол Новой Зеландии на 84-й минуте, а уже через две минуты только вышедший на замену Ромелу Лукаку отправил в новозеландские ворота четвертый мяч. Финальную точку в матче на 90+4-й минуте поставил Алексис Салемакерс.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Адхам Махадме из Иордании.

Победа с таким счетом позволила сборной Бельгии занять первое место в группе G, в активе команды оказалось пять очков. Также же количество баллов у Египта, который сыграл вничью со счетом 1:1 с командой Ирана и занял второе место, уступив бельгийцам по разнице мячей. Иран оказался третьим, Новая Зеландия заняла четвертое место в квартете.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стало известно, что сборная Кабо-Верде сыграет с Аргентиной в 1/16 финала ЧМ-2026.