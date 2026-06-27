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Испания и Уругвай назвали стартовые составы на матч ЧМ-2026

Сборные Испании и Уругвая назвали составы на матч третьего тура ЧМ-2026
Mathias Bergeld/Global Look Press

Сборные Испании и Уругвая объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Уругвай: Муслера, Касерес, Варела, Оливера, Санабрия, Угарте, Бентанкур, Вальверде, Каноббио, Араухо Вильчес, Нуньес.

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Родри, Мерино, Педри, Ямаль, Баэна, Оярсабаль.

Встреча состоится на стадионе «Акрон» в мексиканском городе Сапопан, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 3:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Исмаил Эльфат из США.

Команды выступают в группе H вместе с национальными сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии. После двух туров Испания лидирует в этом квартете с четырьмя очками. Уругвай идет вторым, имея в активе два балла. Такое же количество очков у Кабо-Верде, саудовская команда замыкает турнирную таблицу с одним баллом. Кабо-Верде и Саудовская Аравия сыграют свой матч параллельно с Испанией и Уругваем.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее был назван наиболее вероятный соперник Франции в 1/16 финала ЧМ-2026.

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