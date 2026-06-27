Определилась еще одна пара 1/16 финала чемпионата мира — 2026

Сборная Норвегии сыграет в 1/16 финала чемпионата мира — 2026 по футболу с национальной командой Кот-д′Ивуара.

Игра состоится 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

26 июня норвежская сборная проиграла национальной команде Франции со счетом 4:1 и заняла второе место в группе. Ивуарийская команда заняла второе место в своей группе.

Соперник сборной Франции, которая выиграла свою группу, пока не определен. Французы могут сыграть с Шотландией, Парагваем, Швецией, Бельгией и Кабо-Верде.

До этого были сформированы четыре пары 1/16 финала турнира: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко, Канада — ЮАР.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее на ЧМ-2026 побили 72-летний рекорд.