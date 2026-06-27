Сенегал разгромил Ирак в матче ЧМ-2026

Сборная Сенегала переиграла Ирак в матче третьего тура чемпионата мира по футболу 2026 году.

Игра прошла на стадионе «Би-Эм О филд» в Торонто и завершилась со счетом 5:0. В составе победителей отличились Хабиб Диарра, Исмаэль Сарр, Ильман Ндайе и Папа Гейе, оформивший дубль.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы сенегальцы набрали три и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы I. Иракцы не набрали ни одного очка и стали последними.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее на ЧМ-2026 побили 72-летний рекорд.