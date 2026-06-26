На ЧМ-2026 побили 72-летний рекорд

Дембеле стал автором самого быстрого хет-трика на ЧМ за 72 года

Нападающий сборной Франции и обладатель «Золотого мяча-2025» Усман Дембеле оформил самый быстрый хет-трик в матче чемпионата мира по футболу за 72 года, сообщает «Цифроскоп».

Форвард «ПСЖ» отличился поочередно на 7-й, 20-й и 32-й минутах встречи. Быстрее Дембеле с 1954-го года никто не забивал три мяча на мировых первенствах — 72 года назад форвард сборной Австрии Эрих Пробст забил три гола в ворота Чехословакии к 24-й минуте поединка.

Игра Норвегия — Франция проходит на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. После первого тайма счет 3:1 в пользу французов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Ранее «Ростов» вернулся из отпуска с победой со счетом 19:0.