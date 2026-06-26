Стали известны составы Сенегала и Ирака

Национальные сборные Сенегала и Ирака опубликовали стартовые составы на матч третьего тура ЧМ-2026.

Сенегал: Дио, Ньякате, Сек, Якобс, Диатта, Гейе, Камара, Диарра, Сарр, Мане, Мбайе.

Ирак: Басил, Хашем, Доски, Путрос, Сулака, Икбаль, Аль-Аммари, Байеш, Аль-Хамади, Касем, Джасим.

Игра пройдет на стадионе «Би-Эм О филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее в сборной Норвегии сделали 10 замен перед матчем с Францией.