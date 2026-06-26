В сборной Норвегии сделали 10 замен перед матчем с Францией

Тренер сборной Норвегии сделал 10 замен перед матчем с Францией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Норвегии по футболу Столе Сольбаккен перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Франции сделал десять перестановок в составе по сравнению с предыдущей игрой против Сенегала.

Единственным, кто сохранил место в основе, стал полузащитник Фредрик Эурснес.

Игра Норвегия — Франция пройдет на стадионе «Жилетт» в Фоксборо, штат Массачусетс, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее США захотели принять ЧМ-2038.