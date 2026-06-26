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Боксер Усик отказался от чемпионских поясов

Украинский боксер Усик сделал вакантными все свои чемпионские пояса
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Украинский боксер Александр Усик в своих социальных сетях опубликовал заявление, в котором заявил об отказе от своих чемпионских поясов.

Спортсмен освободил пояса в супертяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

«Я хочу освободить их, чтобы другие ребята могли бороться за них. Но это не конец истории», — написал боксер.

24 мая 2026 года Усик одолел представителя Нидерландов Рико Верхувена. По итогам десяти раундов, как указано в судейских записках, Усик проигрывал по очкам. Бой был завершен в 11-м раунде: перед нокаутом Усик отправил Верхувена в нокдаун, а рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга.

Благодаря этой победе Усик защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Усик выиграл 25-й бой в своей карьере. Он остается непобежденным.

Усик — действующий чемпион мира по версиям WBC (2024—н.в.), WBA (2021—н.в.), WBO (2021—2025), IBO (2021—н.в.), IBF (2021—2024, 2025—н.в.) и The Ring (2022—н.в.) в тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом (2018—2019) и дважды в тяжелом весе (2024, 2025).

Ранее сообщалось, что Александр Усик может в ближайшее время завершить карьеру.

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