Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в интервью Goal заявил, что аргентинский нападающий Лионель Месси заслужил победу на чемпионате мира по футболу 2022 года.

По его словам, 39-летний южноамериканец всей карьерой доказал, что достоин стать обладателем данного трофея.

«Победа Месси... Это заставляет верить в футбольных богов. Он не мог не выиграть чемпионат мира при такой карьере. Так что возникает ощущение, что есть некая высшая сила, которая помогла ему выиграть», — заявил Моуринью.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Лионеля Месси отправили в запас на ЧМ-2026.