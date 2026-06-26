США захотели принять ЧМ-2038

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам проведения чемпионата мира по футболу 2026 года Эндрю Джулиани заявил, что США готовы подать заявку на проведение мирового первенства в 2038 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, подобное возможно в случае расширения числа участников турнира с 32 до 48.

«Если учесть, что в какой-то момент ЧМ может расшириться до 64 команд, я думаю, что США справятся с такой задачей. Но сначала нужно успешно провести нынешний ЧМ – он завершится 19 июля, – а уже потом подавать новую заявку», — заявил Джулиани.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Лионеля Месси отправили в запас на ЧМ-2026.