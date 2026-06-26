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Месси отправили в запас на ЧМ-2026

ESPN: тренер Аргентины Скалони отправил Месси в запас на матч с Иорданией на ЧМ
Trevor Ruszkowski/Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони оставит на скамейке нападающего Лионеля Месси на матч с Иорданией в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, сообщает ESPN.

Согласно опубликованной информации, в качестве основных игроков линии нападения рассматриваются форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес и его коллега по амплуа Хулиан Альварес, представляющий мадридский «Атлетико».

Также ожидается, что место в воротах займет основной голкипер Эмилиано Мартинес, выступающий за «Астон Виллу» из Бирмингема.

Матч между Аргентиной и Иорданией состоится 28 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0. Оба гола в этом матче оформил Месси, теперь на его счету 18 мячей на мировых перве

Ранее в Госдуме сравнили ЧМ-2026 с чемпионатом мира в России.

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