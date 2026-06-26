В Госдуме сравнили ЧМ-2026 с чемпионатом мира в России

Депутат Журова заявила, что ЧМ в России был несравненно лучше ЧМ-2026

Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Советскому спорту» заявила, что на чемпионате мира по футболу 2018 года, который прошел в России, не было никаких проблем с организацией.

По ее словам, восемь лет назад мундиаль прошел гораздо спокойнее.

«Этот чемпионат мира — небо и земля по сравнению с нашим в плане организации и безопасности. У нас было все спокойно, не помню ни одной жалобы от болельщиков на организацию. Про нынешний чемпионат так сказать нельзя», — заявила Журова.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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