В Кремле одним словом отреагировали запрет на флаг РФ на Кубке мира по гимнастике

В Кремле назвали возмутительным запрет флага на Кубке мира по гимнастике в Клуже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что категорически неприемлет решения властей города Клуж-Напока, которые отказались вывешивать российский флаг перед соревнованиями в рамках Кубка мира по художественной гимнастике, передает ТАСС.

По его словам, данное решение местных властей является самоуправством.

«Случай возмутительный. Отношения нашей федерации с международной федерацией полностью налажены, и наши гимнастки выступают по праву с флагом и гимном России. Идет речь о волюнтаристском решении муниципальных властей», — заявил Песков.

26 июня сборная России отказалась от участия в соревновании из-за отказа принимающей стороны вывешивать флаги и включать российский гимн при победе россиянок.

Город Клуж-Напока должен принять турнир по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Ранее в World Gymnastics отреагировали на снятие сборной России с турнира в Румынии.