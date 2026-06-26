В World Gymnastics отреагировали на снятие сборной России с турнира в Румынии

World Gymnastics приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в Румынии

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла к сведению ситуацию вокруг этапа Кубка вызова в румынской Клуж-Напоке. Слова пресс-службы организации приводит РИА Новости.

«Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», — указали World Gymnastics.

26 июня сборная России отказалась от участия в соревновании из-за отказа принимающей стороны вывешивать флаги и включать российский гимн при победе россиянок.

Город Клуж-Напока должен принять турнир по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны были выступить с флагом и гимном. В Румынию отправились Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алены Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Российские гимнастки выступают на международных турнирах серии Кубка и Кубка вызова мира. На недавних этапах спортсменки завоевали множество наград, включая четыре золота в Пекине, а также медали в Ташкенте и Баку.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в России потребовали лишить Румынию международных стартов.