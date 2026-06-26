Появились подробности о позиции «Вашингтона» в вопросе с Овечкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» намерен совершить перестановки в платежной ведомости из-за российского нападающего и капитана Александра Овечкина. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети X.

Согласно его информации, это необходимо для того, чтобы высвободить дополнительные средства и гарантировать продление соглашения с Овечкиным.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

Ранее стало известно, когда Овечкин примет решение о своей карьере.