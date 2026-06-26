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ЧМ-2026
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«Ключевая часть команды»: в американском клубе оценили россиянина Миранчука

В «Атланте» не стали говорить о возможной продаже россиянина Миранчука
Brett Davis-Imagn Images/Reuters

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер не стал отвечать, может ли клуб в ближайшее летнее трансферное окно продать российского футболиста Алексея Миранчука. Его слова приводит Sport24.

«Алексей находится здесь после того, как ему разрешили пропустить еще несколько дней после выступления за сборную России. Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды», — указал он.

Миранчук выступает за «Атланту» с лета 2024 года. Контракт российского футболиста с американским клубом действует до конца 2027-го.

В начале апреля 2026 года в «Атланте» допустили, что Миранчук получит гражданство США. Однако сам футболист заявил, что пока не рассматривает эту опцию. По его словам, СМИ излишне раздули эту тему.

По ходу карьеры российский полузащитник также выступал за итальянские «Аталанту» и «Торино», а также московский «Локомотив». Алексей является воспитанником «железнодорожников».

Ранее легенда «Динамо» покинул клуб.

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