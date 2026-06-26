Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

В сборной-участнице ЧМ-2026 возник конфликт между тренером и игроками

В сборной Уругвая возник конфликт между тренером Бьелсой и игроками
REUTERS/Amanda Perobelli

В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года начался конфликт между игроками и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. Об этом сообщает El Espectador.

Согласно опубликованной информации, несколько ведущих игроков, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, потребовали встречи с Бьелсой, на которой высказали ряд претензий — в том числе по поводу чрезмерных нагрузок во время тренировок, которые приводят к травмам игроков, и по поводу тактики на матчи.

Специалист устроил собрание для всей сборной и выступил с речью, на которой отверг высказанные ранее претензии, указав, что подобные попытки влияния на его работу уже предпринимались. Однако это выступление Бьелсы не стало завершением конфликта, несколько игроков покинули собрание, не дождавшись его окончания. Капитан уругвайской команды Хосе Хименес попытался урегулировать конфликт, однако это не принесло результатов.

Матч между сборными Уругвая и Испании состоится 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени. Испанцы перед третьем туром идут на первом месте в группе, набрав четыре очка. У Уругвая и Кабо-Верде по два балла.

Ранее на ЧМ-2026 был установлен рекорд по забитым голам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!