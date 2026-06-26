В сборной-участнице ЧМ-2026 возник конфликт между тренером и игроками

В расположении сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу 2026 года начался конфликт между игроками и главным тренером команды Марсело Бьелсой перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. Об этом сообщает El Espectador.

Согласно опубликованной информации, несколько ведущих игроков, включая вратаря Серхио Рочета, полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, потребовали встречи с Бьелсой, на которой высказали ряд претензий — в том числе по поводу чрезмерных нагрузок во время тренировок, которые приводят к травмам игроков, и по поводу тактики на матчи.

Специалист устроил собрание для всей сборной и выступил с речью, на которой отверг высказанные ранее претензии, указав, что подобные попытки влияния на его работу уже предпринимались. Однако это выступление Бьелсы не стало завершением конфликта, несколько игроков покинули собрание, не дождавшись его окончания. Капитан уругвайской команды Хосе Хименес попытался урегулировать конфликт, однако это не принесло результатов.

Матч между сборными Уругвая и Испании состоится 27 июня, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени. Испанцы перед третьем туром идут на первом месте в группе, набрав четыре очка. У Уругвая и Кабо-Верде по два балла.

Ранее на ЧМ-2026 был установлен рекорд по забитым голам.