Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

На ЧМ-2026 установлен рекорд по забитым голам

На ЧМ-2026 футболисты забили 177 мячей и обновили рекорд
Matthew Childs/Reuters

Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира — 2026.

В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа, за это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-2022 в Катаре (172).

Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборные. До этого — с 1998 по 2022 — в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды.

На 26 июня выход в плей-офф чемпионата мира — 2026 гарантировали себе уже 19 сборных, и были сформированы четыре пары 1/16 финала турнира: США — Босния и Герцеговина, БразилияЯпония, Нидерланды — Марокко, КанадаЮАР.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее Германия повторила собственный антирекорд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!