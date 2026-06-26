На ЧМ-2026 установлен рекорд по забитым голам

Рекорд по забитым мячам был обновлен на чемпионате мира — 2026.

В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа, за это время футболисты уже забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-2022 в Катаре (172).

Это мировое первенство стало первым в истории, на котором принимают участие 48 сборные. До этого — с 1998 по 2022 — в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды.

На 26 июня выход в плей-офф чемпионата мира — 2026 гарантировали себе уже 19 сборных, и были сформированы четыре пары 1/16 финала турнира: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко, Канада — ЮАР.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции. Сборная России не принимает участие в мировом первенстве из-за отстранения, которое было наложено в 2022 году после начала СВО России на Украине. Этот мундиаль стал уже вторым, который пропускают российские игроки.

Ранее Германия повторила собственный антирекорд.