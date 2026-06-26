Глава ФИФА обратился к Месси

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на своей странице в социальных сетях обратился к нападающему сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионелю Месси.

«На поле ты делаешь невозможное возможным и объединяешь весь мир в восхищении твоим талантом. Шлю тебе теплые объятия. Спасибо тебе за все, что ты сделал, чтобы футбол стал самым любимым видом спорта на планете Земля», — указал он.

24 июня Месси исполнилось 39 лет.

22 июня сборная Аргентины обыграла Австрию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (США) и завершилась со счетом 2:0.

Лионель Месси не реализовал пенальти на 9-й минуте, но уже на 39-й открыл счет. На 90+5-й минуте он оформил дубль и установил окончательный результат. Этот гол стал для него 18-м на чемпионатах мира — так аргентинец обошел Мирослава Клозе с 16 голами и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории мундиалей.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси ответил, сыграет ли на ЧМ-2030.