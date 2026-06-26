Результаты 15-го игрового дня чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу завершился 15-й игровой день

На чемпионате мира по футболу в 15-й игровой день прошли шесть матчей.

Сборная Эквадора со счетом 2:1 обыграла Германию. Кот-д'Ивуар со счетом 2:0 обыграл Кюрасао. Нидерланды обыграли Тунис (3:1), Япония и Швеция не выявили победителя (1:1), Парагвай и Австралия обошлись без забитых мячей, а Турция обыграла США (3:2).

В плей-офф из групп D, E и F вышли Эквадор, Германия, Кот-д'Ивуар, Нидерланды, Япония, Швеция, Австралия и США. Парагвай еще может потерять возможность сыграть в 1/16 турнира, но с большой вероятностью южноамериканцы также выйдут в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее бразильские фанаты назвали Матвея Сафонова героем своей страны.