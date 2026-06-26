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Швеция вышла в плей-офф ЧМ-2026 с третьего места

Швеция и Япония сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026
Kacper Pempel/Reuters

В группе F завершился матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 между сборными Японии и Швеции. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1.

Основные события встречи произошли во втором тайме. Открыли счет представители страны восходящего солнца: Дайдзэн Маэда откликнулся на проникающую передачу Рицу Доана, ворвался в штрафную и пробил в противоход шведскому голкиперу Якобу Виделлю Сеттерстрему.

Скандинавы отыгрались через шесть минут. Энтони Эланга точно от правого угла штрафной отправил мяч под дальнюю штангу. Несмотря на усилия команд в оставшееся время, цифры на табло больше не изменились.

Японцы набрали в группе пять очков и стали вторыми, шведы завершили этот этап на третьей строчке с четырьмя очками. Подопечные Грэма Поттера продолжат борьбу в плей-офф, поскольку по дополнительным показателям они точно войдут в число лучших восьми команд из тех, что займут третьи места в своих квартетах. Сине-желтым в 1/16 финала предстоит сразиться либо с Францией, либо с Норвегией. Соперниками же Японии станут бразильцы.

Ранее Нидерланды обыграли Тунис и узнали соперника по 1/16 финала чемпионата мира.

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