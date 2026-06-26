Германия пропускает в девяти матчах чемпионата мира подряд

Германия с 2014 года не провела на ЧМ ни одного «сухого» матча

Сборная Германии пропускает мячи в девяти матчах чемпионата мира подряд.

25 июня Германия проиграла сборной Эквадора в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это поражение не помешало немцам стать победителями группы E.

В составе сборной Германии на второй минуте забил Лерой Сане с передачи Флориана Вирца — 1:0.

Эквадорцы сравняли счет на девятой минуте — Нильсон Ангуло отличился после передачи Педро Вите.

На 78-й минуте Эквадор забил победный гол: Гонсало Плата в касание отправил мяч в ворота после скидки головой в исполнении Кевина Родригеса — 2:1.

После этого поражения Германия осталась с шестью очками в группе Е и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места.

Эквадор набрал четыре очка и финишировал на третьем месте в группе. Это позволило команде пройти в 1/16 финала чемпионата мира: для этого нужно было попасть в топ-8 лучших сборных, занявших третье место в группе.

Ранее Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф чемпионата мира — 2026.