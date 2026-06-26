Германия пропускает в девяти матчах чемпионата мира подряд

Сборная Германии пропускает мячи в девяти матчах чемпионата мира подряд.
25 июня Германия проиграла сборной Эквадора в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Это поражение не помешало немцам стать победителями группы E.
В составе сборной Германии на второй минуте забил Лерой Сане с передачи Флориана Вирца — 1:0.
Эквадорцы сравняли счет на девятой минуте — Нильсон Ангуло отличился после передачи Педро Вите.
На 78-й минуте Эквадор забил победный гол: Гонсало Плата в касание отправил мяч в ворота после скидки головой в исполнении Кевина Родригеса — 2:1.
После этого поражения Германия осталась с шестью очками в группе Е и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места.
Эквадор набрал четыре очка и финишировал на третьем месте в группе. Это позволило команде пройти в 1/16 финала чемпионата мира: для этого нужно было попасть в топ-8 лучших сборных, занявших третье место в группе.
Ранее Эквадор обыграл Германию и вышел в плей-офф чемпионата мира — 2026.