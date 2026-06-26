Сборная Кот-д'Ивуара победила команду экс-тренера сборной России

На чемпионате мира по футболу завершился третий тур группового этапа в квартете Е. Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 одержала победу над командой Кюрасао, которую возглавляет бывший наставник сборной России Дик Адвокат.

Главным героем встречи стал нападающий ивуарийцев Николя Пепе. Уже на седьмой минуте Ян Дьоманд воспользовался ошибкой защитника сборной Кюрасао, перехватил мяч и прострелил в штрафную, где Пепе замкнул передачу. А во втором тайме форвард откликнулся на вертикальную передачу, развернулся, оставив за спиной соперника, вошел в штрафную и мощно пробил в дальний угол.

Таким образом, африканская команда завершила групповой этап с шестью очками и заняла второе место в группе, уступив лишь немецкой сборной, которая в своем матче третьего тура неожиданно проиграла эквадорцам — 1:2. Ивуарийцы напрямую вышли в 1/16 финала, они впервые в истории сыграют в плей-офф мирового первенства.

В этом квартете третьей стала сборная Эквадора. Благодаря победе над Германией она также обеспечила себе участие в плей-офф, поскольку точно войдет в число восьми лучших команд из 12, которые займут в своих группах третьи места.

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