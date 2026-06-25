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Чемпион мира заявил, что иностранные биатлонисты хотят соревноваться с россиянами

Биатлонист Бабиков заявил, что иностранные атлеты ждут участия россиян
Алексей Филиппов/РИА Новости

Иностранные биатлонисты хотят иметь возможность соревноваться с россиянами. Об этом заявил чемпион мира Антон Бабиков.

«Чаще об этом говорят в кулуарах. То есть не в личной переписке, а когда где-то встречаются лично — все готовы сказать: «Да, мы ждем, когда вы вернетесь, потому что нужна другая конкуренция. Многие понимают, что когда спорт вне политики — это всем на пользу, - сказал Бабиков «Интерфаксу».

Он добавил, что в последнее время редко общается с иностранными коллегами, поскольку не испытывает в этом потребности. Бабиков считает, что у них будут вопросы о том, как россияне живут в текущей политической ситуации.

«А мне хочется обсуждать то, в чем я действительно разбираюсь: в спорте, в каких-то жизненных ситуациях. Хочется это обсуждать, а не то, как у кого политика движется», — заключил он.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее глава СБР высказался о возвращении российских биатлонистов.

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