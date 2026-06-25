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ФИФА изменит число участников клубного чемпионата мира

ФИФА расширит число участников клубного ЧМ до 48 команд
Amanda Perobelli/Reuters

Международная федерация футбола намерена увеличить число участников клубного чемпионата мира 2029 года с 32 до 48 команд. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, ФИФА сотрудничает с Ассоциацией европейских клубов (EFC) в целях изменения формата турнира. Подчеркивается, что благодаря этому в соревнованиях сможет принять участие больше английских команд.

Одной из причин, по которой ФИФА готова пойти на такой шаг, называется просьба рядя европейских топ-клубов расширить число команд на клубном ЧМ после того, как «Челси» заработал за победу порядка £ 84 млн. Это должно увеличить их шансы на квлаификацию.

В предыдущем турнире не участвовали чемпионы Англии, Испании и Италии – «Ливерпуль», «Барселона» и «Наполи». Европейская квалификация была ограничена четырьмя предыдущими победителями Лиги чемпионов, а также восемью клубами с наиболее высоким коэффициентом УЕФА. Кроме того, каждую страну могло представлять лишь две команды.

Теперь ожидается, что это ограничение будет отменено. Таким образом, представительство Англии может существенно вырасти, поскольку, в частности, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» входят в топ-8 команд по коэффициенту УЕФА.

Ранее ФИФА отказалась отменять ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-акции на матче Ирана и Египта.

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