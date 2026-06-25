В Госдуме назвали историческим решение о допуске футболистов-юниоров на ЧМ

Решение Международной федерации футбола допустить сборную России среди игроков до 15 лет к участию в чемпионате мира является историческим. Такое мнение в комментарии «Спорт-Экспрессу» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это очень серьезная новость. Это первый шаг по восстановлению наших ребят. Нам так долго обещали, говорили последние годы, что допустят молодежь. И мы видели, когда нам что-то обещали в Международной федерации, то наши соседи поднимали дикий вой. Поэтому ФИФА и УЕФА откатывали свое решение. Поэтому считаю, что сейчас это историческое решение и первый шаг к допуску наших взрослых футболистов», — заявил Свищев.

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Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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