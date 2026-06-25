Российские гимнастки тренировались в Румынии в форме с флагом

Гимнастки из России провели тренировку в форме с флагом перед турниром в Румынии

Несмотря на попытки властей румынского города Клуж-Напока запретить российским гимнастками участвовать в этапе Кубка мира с национальной символикой, тренировку они провели в форме с триколором. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Мэр города Эмиль Бок накануне заявил, что не хочет видеть российский флаг на территории Евросоюза. Потому он намеревался запретить представительницам нашей страны выступать с национальной символикой, хотя ограничения с россиян сняты как Международной федерацией гимнастики, так и Европейским гимнастическим союзом.

Глава Федерации гимнастики Румынии Ирина Деляну выразила опасения, что подобные действия градоначальника могут привести к санкциям к спортсменам из этой страны, а также лишить Румынию права проведения юниорского чемпионата мира в следующем году. Пока не сообщается, каким образом россиянки обошлись без вынужденных ограничений. Но, возможно, для Бока все же нашлись убедительные доводы. Соревнования пройдут в Клуж-Напоке 26-28 июня.

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