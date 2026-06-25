Тарасова: если нас пятый год не допустят, можно будет только матом сказать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала внесение поправки в Олимпийскую хартию. По ее мнению, это может говорить о том, что президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри действительно держит курс на независимость спорта от политики.

«Наверное, она борется , если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Накануне МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Теперь в документе указано, что «спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время». Таким образом, реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

Ранее Батыршина заявила, что МОК и Ковентри будут отстаивать поправки в Олимпийскую хартию.