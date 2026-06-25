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Тарасова: если нас пятый год не допустят, можно будет только матом сказать

Тренер Тарасова допускает, что Ковентри борется за спорт вне политики
РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала внесение поправки в Олимпийскую хартию. По ее мнению, это может говорить о том, что президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри действительно держит курс на независимость спорта от политики.

«Наверное, она борется , если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Накануне МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Теперь в документе указано, что «спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время». Таким образом, реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

Ранее Батыршина заявила, что МОК и Ковентри будут отстаивать поправки в Олимпийскую хартию.

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