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Европейская федерация фехтования подтвердила восстановление России

Россия и Белоруссия восстановлены Европейской конфедерацией фехтования
Shutterstock

Федерации фехтования России и Белорусская республиканская федерация фехтования восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он пояснил, что соответствующее решение было принято исполнительным комитетом EFC. Также глава спортивного ведомства напомнил, что ранее Международная федерация фехтования восстановила в правах россиян на всех уровнях и одобрила их допуск к участию в соревнованиях под эгидой организации с использованием национального флага и гимна. Это касалось в том числе и командных турниров. Дегтярев указал, что это решение продолжает тенденцию восстановления российского спорта в правах.

«Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу. Оно подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. 

Продолжаем работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену», — написал Дегтярев в Telegram.

Ранее россиянки стали серебряными призерами чемпионата мира.

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