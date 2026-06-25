Россиянки стали серебряными призерами чемпионата мира

Российские спортсменки Евгения Падерина, Валерия Ганакова и Александра Тихонова завоевали серебряные медали на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров. Состязания проходят в немецком Зуле и завершатся 26 июня.

Представительницы России показали второй результат в командных соревнованиях в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с 25 метров (ограниченное время 150-20-10 секунд). Золотые награды выиграли спортсменки из Индии, замкнули первую тройку атлеты из Монголии.

На данный момент, согласно решению Международной федерации спортивной стрельбы, россияне могут участвовать в соревнованиях под эгидой организации в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее стало известно, что российские участники Олимпиады смогут получить выплаты.