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Российские участники Олимпиады смогут получить выплаты

Российские участники ОИ-2026 смогут получить по $10 тыс
Christian Hartmann/Reuters

Российские участники Олимпийских игр, прошедших в 2026 году в Италии, смогут получить от Международного олимпийского комитета гранты на $10 тыс, даже несмотря на то, что выступали в нейтральном статусе. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу МОК.

«Все олимпийцы имеют право на получение гранта при условии, что они не нарушали антидопинговые правила, Кодекс этики МОК, Условия участия или Олимпийскую хартию. После получения заявок МОК будет рассматривать их на соответствие этим критериям.

Индивидуальные нейтральные спортсмены из России имели аккредитацию категории АА и считаются олимпийцами», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет о грантах лишь для участников Игр-2026 в Италии. Спортсмены, выступавшие на юношеской Олимпиаде, не имеют права на получение средств от МОК.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов.

В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде-2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Батыршина заявила, что МОК и Ковентри будут отстаивать поправки в Олимпийскую хартию.

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