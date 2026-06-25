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Иран просит ФИФА отменить ЛГБТ-акции

Иран попросил ФИФА отменить ЛГБТ-акции на матче с Египтом
Daniel Cole/Reuters

Федерация футбола Ирана обратилась к Международной федерации футбола с просьбой исключить проведение акций в поддержку ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) во время матча группового этапа ЧМ-2026 против сборной Египта. Заявление цитирует The Athletic.

«Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выраженные обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран.

Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе или в рамках игрового процесса. Эта позиция была доведена до сведения ФИФА по соответствующим каналам», — говорится в обращении..

В Иране ожидают, что ФИФА пойдет навстречу двум командам и проявит уважение к их ценностям. Отметим, что о проведении так называемого «Матча гордости» в Сиэтле стало известно до того, как жребий определил, что в нем примут участие иранцы и египтяне. Но после этого все запросы федераций футбола этих стран были отклонены. И сегодня ФИФА подтвердила, что на трибунах будут разрешены радужные флаги.

Проведение встречи запланировано на утро 27 июня. Она должна начаться в 6:00 мск.

Ранее матч между сборными Франции и Норвегии оказался под угрозой срыва.

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