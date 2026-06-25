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Иностранный игрок «Зенита» заплатил 43 млн за опоздание на сборы

«Mash на спорте»: Вендел заплатил 43 млн рублей за опоздание на сборы «Зенита»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел заплатил €500 тыс. (или 43 млн рублей) за опоздание на летние сборы команды. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

19 июня футболисты петербургского клуба прошли медосмотр, а 21 числа начались официально сборы. 20 июня главный тренер петербургской команды Сергей Семак сообщил, что Вендел вовремя в расположение команды не явился.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла. Сразу после победы в «Зените» пообещали вернуть Венделу часть денег, которые он заплатил за опоздание на зимние сборы.

Ранее был назван клуб РПЛ, который хочет подписать Артема Дзюбу.

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