Автомобиль врезался в толпу фанатов на ЧМ-2026, 17 человек пострадали

Financiero: машина врезалась в толпу людей в Мексике, 17 человек пострадали

Автомобиль в городе Кабо-Сан-Лукас врезался в толпу людей, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает газета Financiero со ссылкой на сообщение властей.

«Пострадали не менее 17 человек», — указано в публикации.

Отмечено, что водитель машины пытался силой расчистить себе путь, однако толпа окружила его автомобиль и начала бить по нему.

Встреча между сборными Мексики и Чехии, которая состоялась в ночь на 25 июня, завершилась с результатом 3:0. Голами отметились Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фидальго.

Мексиканцы обеспечили себе первое место в группе еще после двух туров, в то время как европейской сборной необходима была победа, чтобы выйти в плей-офф. Мексика не потеряла ни одного очка на групповой стадии, в то время как Чехия с одной ничьей и двумя поражениями осталась последней в группе и покидает турнир.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее ФИФА исключила одну из стран из международных турниров под своей эгидой.