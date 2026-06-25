ФИФА исключила одну из стран из международных турниров под своей эгидой

Международная федерация футбола (ФИФА) временно приостановила членство Всенепальской футбольной ассоциации в составе организации. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Согласно опубликованной информации, причиной для такого решения ФИФА послужили грубые нарушения во время избирательного процесса в члены Всенепальской футбольной ассоциации. Теперь непальские клубы не имеют право участвовать в турнирах под эгидой ФИФА.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили сборные России и российские футбольные клубы из турниров под своей эгидой после начала СВО на Украине. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА допустила юношеские сборные России до участия в чемпионате мира.