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В Румынии не вывесили флаг России перед этапом Кубка мира

В Румынии отказались вывесить флаг РФ перед этапом Кубка мира по гимнастике
Соцсети

Организаторы этапа Кубка мира по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока не вывесили флаги России и Белоруссии на арене перед стартом турнира.

Фотография со всеми флагами — кроме российского — распространяется в социальных сетях.

Город Клуж-Напока должен принять этап Кубка мира по художественной гимнастике с 26 по 28 июня. Российские спортсменки должны выступить с флагом и гимном. В Румынию отправляются Арина Ковшова, Мария Борисова, а также российская группа в составе Арины Лысенко, Алины Прощалыкиной, Алёны Селиверстовой, Нелли Реуцкой и Николь Андрончик.

Российские гимнастки выступают на международных турнирах серии Кубка и Кубка вызова мира. На недавних этапах спортсменки завоевали множество наград, включая четыре золота в Пекине, а также медали в Ташкенте и Баку.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности.

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