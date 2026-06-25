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«Вызову более сильных игроков»: тренер европейской сборной о вылете с ЧМ

Тренер сборной Чехии Коубек о вылете с ЧМ: вызову более сильных игроков
Paul Childs/Reuters

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек после вылета с чемпионата мира — 2026 заявил, что турнир показал необходимость в совершенствовании. Его слова приводит Globo.

«Этот чемпионат мира показал, что нам нужно совершенствоваться и иметь больше конкурентоспособных спортсменов, которые знают, как хорошо выступать на таком высоком уровне, как чемпионат мира. Я убежден, что после некоторых изменений мы улучшим свои результаты на следующих соревнованиях. Я вызову более сильных игроков», — заявил он.

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Чехии проиграла национальной команде Мексики с результатом 0:3. Голами отметились Матео Чавес, Хулиан Киньонес и Альваро Фидальго.

Мексиканцы обеспечили себе первое место в группе еще после двух туров, в то время как европейской сборной необходима была победа, чтобы выйти в плей-офф. Мексика не потеряла ни одного очка на групповой стадии, в то время как Чехия с одной ничьей и двумя поражениями осталась последней в группе и покидает турнир.

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