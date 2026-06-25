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Катар повторил антирекорд сборной России на чемпионатах мира

Сборная Катара повторила антирекорд команды России на чемпионатах мира
Eloisa Lopez/Reuters

Сборная Катара стала лишь четвертой командой в истории чемпионатов мира, оформившей автоголы в двух матчах турнира подряд. Об этом сообщает MisterChip на своей странице в социальной сети X.

В ночь на 25 июня Катар в третьем туре группового этапа чемпионата мира — 2026 проиграл национальной команде Боснии и Герцеговины с результатом 1:3. На 34-й минуте игры второй гол боснийцев был записан на игрока Катара Махмуда Абунада. До этого — во втором туре — Катар проиграл Канаде с результатом 0:6, и пятый мяч также был записан, как автогол, его автором стал Мохамед Аль-Маннаи.

До Катара только три сборные на чемпионатах мира оформляли автоголы в двух матчах подряд: Болгария (1966) — с Португалией и Венгрией; Нигерия (2014–2018) — с Францией и Хорватией; Россия (2018) —с Уругваем и Испанией.

Катар уже завершил выступление на чемпионате мира, команда набрала только одно очко и оказалась на четвертой строчке в своей группе.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.

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