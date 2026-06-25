В США ответили на претензии Ирана по поводу вылета на матч ЧМ-2026

В США ответили на обвинения Ирана в задержке вылета команды на матч с Египтом

Представитель рабочей группы Белого дома по организации чемпионата мира отреагировал на обвинения со стороны Федерации футбола Ирана по поводу прилета на матч третьего тура мирового первенства с Египтом. Заявление приводит The Telegraph.

В Иране указали, что команда столкнулась с притеснениями в аэропорту перед вылетом.

«Все шло по графику, и Иран даже прибыл на несколько минут раньше запланированного времени», — указал представитель Белого дома.

Матч между Ираном и Египтом состоится 27 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд», стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. 24 июня стало известно, что представители сборной Ирана смогут выехать на территорию США перед матчем третьего тура за двое суток.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась с результатом 0:0. В первом туре иранские футболисты также завершили матч вничью — с Новой Зеландией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.