Сборная Ирана пожаловалась на препятствия со стороны США перед вылетом на матч ЧМ

Сборная Ирана пожаловалась на препятствия со стороны США перед вылетом на матч

Федерация футбола Ирана обвинила США в препятствии во время вылета команды на матч третьего тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Египта. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Федерации футбола Ирана.

«Несколько часов назад игроки сборной Ирана отправились в аэропорт для вылета на матч с Египтом, однако, как и в предыдущих случаях, со стороны США как принимающей страны возникли препятствия для Саида Элахи и Мехди Тареми, из-за чего команда задержалась в аэропорту», — указано в сообщении.

Матч между Ираном и Египтом состоится 27 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд», стартовый свисток прозвучит в 6:00 по московскому времени. 24 июня стало известно, что представители сборной Ирана смогут выехать на территорию США перед матчем третьего тура за двое суток.

Сборная Ирана сыграла вничью с командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась с результатом 0:0. В первом туре иранские футболисты также завершили матч вничью — с Новой Зеландией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира.