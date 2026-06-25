Мексиканский вратарь установил рекорд чемпионатов мира

Очоа стал первым вратарем в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира

Мексиканец Гильермо Очоа стал первым вратарем в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира.

Очоа вышел в конце второго тайма на матч группового этапа чемпионата мира 2026 года против Чехии. Мексиканцы обеспечили себе первое место в группе еще после двух туров, в то время как европейской сборной необходима была победа, чтобы выйти в плей-офф.

В напряженном первом тайме зрители на стадионе «Ацтека» в Мехико не увидели голов, но уже в начале второй половины две стремительные контратаки хозяев привели к голам Матео Чавеса и Хулиана Киньонеса.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее известный «фанат-статуя» приехал на ЧМ для поддержки ДР Конго.