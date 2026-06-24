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Катар вылетел с чемпионата мира, проиграв Боснии и Герцеговине

Босния и Герцеговина обыграла Катар и заняла третье место в группе B ЧМ
Eloisa Lopez/Reuters

Сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар в матче третьего тура группы B чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл босниец Керим-Сэм Алайбегович. Еще до перерыва мяч в свои ворота отправил игрок сборной Катара Султан Аль-Браке. Под занавес тайма один мяч отыграл Хасан Аль-Хайдос. В конце встречи окончательный счет установил Эрмин Махмич.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Катар занял последнее место в группе, набрав одно очко. Боснийцы заняли третье место. Теперь они должны ждать результаты в других группах из-за того, что только восемь из 12-ти сборных, занявшие третьи места, попадут в плей-офф. Швейцария попала в 1/16 финала с первого места, а Канада — со второго.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, обыгравшая в финале чемпионата мира 2022 года Францию.

Ранее Криштиану Роналду сделал краткое заявление после победы над Узбекистаном.

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