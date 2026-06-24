Сборная России в еще одном виде спорта вернется с флагом и гимном

Сборная России по боулингу выступит на международном турнире с флагом и гимном впервые с 2019 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте Федерации боулинга России.

Российские спортсмены примут участие в юниорском чемпионате мира (в возрасте до 21 года) по боулингу. Турнир пройдет с 26 июня по 7 июля в Малайзии. В программу турнира включены личные, парные и командные соревнования у юношей и девушек, а также командные смешанные соревнования.

24 июня Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее российская бегунья побила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание.