«Мы едины»: Роналду сделал краткое заявление после победы над Узбекистаном

Роналду опубликовал пост после победы Португалии над Узбекистаном на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост в социальной сети X после победы над Узбекистаном в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Мы едины», – написал Роналду, выложив фотографию на которой команда празднует гол, обнимая капитана.

Португалия одержала победу над сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 5:0. В первом тайме Криштиану Роналду оформил дубль, а еще одним точным ударом отметился Нуну Мендеш. Во втором тайме Абдувохид Нематов забил в собственные ворота, а Рафаэл Леау установил окончательный счет матча.

В группе K Португалия занимает второе место, набрав четыре очка, у Узбекистана нет набранных баллов. Лидирует в этом квартете национальная команда Колумбии, которая во втором туре обыграла ДР Конго и набрала шесть баллов. В заключительном туре Португалия сыграет с Колумбией 28 июня. Матч начнется в 2:30 по московскому времени. В то же время сыграют Узбекистан и ДР Конго.

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